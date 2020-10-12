Ведунья рассказала, как «прокачать» знания в магии в местном «Хогвартсе»

Основательница Международного университета магии и колдовства Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, рассказала ФАН, что готова делиться магическими знаниями со всеми, кто пройдет соответствующее посвящение. «Прокачать» свои знания в магии можно в местном «Хогвартсе», созданном по аналогии с высшей школой чародейства и волшебства из вселенной Гарри Поттера.

Алена Полынь давно вынашивала идею создания реального, а не виртуального аналога знаменитого «Хогвартса». Свой проект ведунья назвала Международный университет магии и колдовства «АХогвартс», добавив к известному названию первую букву своего имени, которая также является первой буквой алфавита.

«Я во многих магических вещах становлюсь первооткрывательницей, стала ей и сейчас», — рассказала Алена Полынь Федеральному агентству новостей.

По словам Полынь, ее университет создан как международное учебное заведение, в котором преподавание будет вестись на нескольких языках.

«Считаю, магическое образование — это и есть самое высшее образование, — отметила потомственная ведьма. — Ведь магия включает в себя все науки. Мы будем заниматься алхимией, философией, филологией и теологией, тарологией и рунологией [изучением карт Таро и древних рун] и так далее».

По словам Алены, если университет — это все-таки учебное заведение, рассчитанное только на посвященных, то «Магазин в Косом переулке», полный разных магических штучек, доступен всем.

«У нас есть совы, очень похожие на настоящих (так что, зоозащитники могут не волноваться. — Прим. ФАН), можно сделать селфи на «летающей метле» из вселенной Гарри Поттера, пройти сквозь стену на знаменитой «Платформе 9¾» и так далее», — рассказала собеседница ФАН.

Тех же, кто чувствует себя в силах погрузиться в глубины магии, ведунья зовет пополнить ряды посвященных.

«Добро пожаловать всем, кто готов расти и развиваться в магии, к которой у нас пока относятся не слишком серьезно, хотя я уверена, что это наука всех наук», — подчеркнула Алена Полынь.

Потомственная ведьма также поделилась с читателями Федерального агентства новостей прогнозами на будущее, которые ФАН опубликует в ближайшее время. Ранее Алена Полынь предсказывала, какие проблемы принесет с собой 2020 год и научила ловить удачу на «зеркальные» даты.