Роспотребнадзор рассказал об исследованиях вакцины «Вектора» от COVID-19

Москва, 12 октября. Большая часть добровольцев в рамках пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19, разработанной государственным научным центром «Вектор», получит препарат, а остальные участники — плацебо. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Распределение добровольцев по группам будет осуществляться в отношении 3:1, то есть 75% добровольцев получат вакцину», — объяснили в ведомстве.

Специалисты планируют после регистрации «ЭпиВакКороны» провести два клинических исследования. Первое — с участием 150 лиц старше 60 лет. А для второго, многоцентрового наберут 30 тысяч добровольцев.

В Роспотребнадзоре ранее сообщали, что процедура регистрации препарата от коронавируса, который разработал «Вектор», будет завершена к 15 октября. Генеральный директор центра Ринат Максютов уточнял, что после проведения цикла вакцинации от COVID-19 ревакцинация потребуется не чаще, чем раз в три года.

Вакцина «Вектора» далеко не единственная разработанная в России. Например, специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали препарат «Спутник V», который был зарегистрирован еще в августе.