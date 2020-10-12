Москва, 12 октября. Актриса Любовь Толкалина объяснила, почему продолжит публиковать откровенные фото, об этом она рассказала в своем Instagram.

Артистка в свои 42 года может похвастать невероятной красотой своей фигуры. Толкалина является обладательницей длинных ног и прекрасного тела, что не редко демонстрирует на снимках. Она часто позирует для фото топлес или вовсе принимает участие в съемках в стиле ню, что порой вызывает негатив со стороны фанатов. Они резко комментируют посты актрисы, что не всегда радует саму Толкалину. Пользователи Сети считают, что фотографии такого рода должны оставаться в личном архиве, кто-то и вовсе придерживается мнения, что в ее возрасте такие снимки уже неуместны.

Сталкивается с критикой не только Любовь Толкалина, но и другие артисты, многие предпочитают отмалчиваться, но не она. Недавно актриса выложила новый пост, где объяснила подписчикам, почему продолжит выкладывать откровенные фото в Сеть.

«Все свое детство и юность я посвятила синхронному плаванию. В этом спорте все подчинено культуре тела. Главное — это процесс твоих отношений со своим телом. Всю жизнь балерина, спортсменка, модель будет хотеть показывать себя. Критиковать могут только те, кто понятия не имеет, что это такое и те, кто со своим телом даже не знаком», — объясняет артистка свою позицию.

Также Любовь Толкалина добавила, что менять направленность своих снимков не собирается, даже, несмотря на негатив подписчиков. Недоброжелателям она и вовсе посоветовала не заходить на свою страницу.