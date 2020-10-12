В Ереване заявили, что Баку под давлением Анкары срывает миссию РФ в НКР

Ереван, 12 октября. Азербайджан под давлением Турции срывает посредническую миссию России по Нагорному Карабаху, заявил главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. Об этом пишет ТАСС.

По словам Арутюняна, в Карабахе сейчас идут ожесточенные бои несмотря на то, что при посредничестве России в Москве было принято соглашение о прекращении огня.

«Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию РФ с целью повысить роль Турции в урегулировании конфликта», — сказал он.

Генерал добавил, что Армения высоко ценит действия России по установлению мира в Карабахе и выполняет достигнутые договоренности.

В конце прошлой недели в Москве представители Армении и Азербайджана при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня в Карабахе, где произошло обострение конфликта в конце сентября.