Соседов считает, что Прилучный не достоин высоких заработков

Москва, 12 октября. Актер Павел Прилучный не достоин высоких заработков и недвижимости с многомиллионной стоимостью, как заявил музыкальный критик Сергей Соседов в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Поводом для нелестного высказывания стал двухэтажный особняк в Подмосковье, который артист выставил на продажу за 200 млн рублей после развода со своей женой, актрисой Агатой Муцениеце.

«Кто такой Павел Прилучный? Я вообще не знаю, кто это! Какие у него роли? За что ему платят такие деньги? Кто платит? Почему инженеры и врачи, которые работают в пандемию, копейки имеют. Какие-то Прилучные, не пойми кто, имеют такие особняки. Это возмутительно!» — высказался Соседов.

Он также повторно подчеркнул, что это «не стеб», и он действительно впервые слышит имя Прилучного и совершенно не знаком с его деятельностью.

Поддержал Соседова и присутствующий в студии депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Это просто свинство. Это не дом для жизни», — сказал он.

В данный момент в выставленном на продажу особняке Павел Прилучный живет со своей новой пассией Мирославой Карпович. Агата Муцениеце с двумя детьми покинули дом. Соседи по подмосковному поселку рассказали, что Карпович уже ведет себя на новой территории так, словно хозяйкой загородного коттеджа является она. Как отметили соседи актера, Карпович показалась им не самым приятным человеком: она якобы не отличается скромностью и ведет себя так, будто бы все должны ей подчиняться. В частности, она слишком резко общается с домработницей Прилучного.

О разводе звездной пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце стало известно зимой. Разойтись мирно у артистов не получилось, Муцениеце обвинила супруга в пьянстве и избиении.