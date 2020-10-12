Названы любимые занятия Ефремова в СИЗО

Москва, 12 октября. Актер Михаил Ефремов в СИЗО-5 в Москве увлекся настольным теннисом. Любимые занятия артиста, осужденного за смертельное ДТП, назвал в разговоре с ТАСС правозащитник Иван Мельников.

По его словам, Ефремов в пинг-понг играет в спортзале СИЗО вместе с сокамерниками. Актер из-за появившегося в заключении хобби попросил родных передать ему новые ракетки.

Мельников объяснил, что спортзал, где играет актер, представляет собой отдельную камеру, переделанную для занятий настольным теннисом и оборудованную тренажерами, банкеткой для штанги и гантелями. Правозащитник указал, что Ефремов по состоянию здоровья вряд ли сможет заниматься чем-то другим, кроме пинг-понга.

«Кроме тенниса, Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят к нему в большом количестве», — добавил он.

Заслуженного артиста России 8 сентября приговорили к восьми годам колонии общего режима, передает НСН. По версии следствия, Ефремов пьяным сел за руль, в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров. В крови Ефремова впоследствии нашли следы наркотических веществ.

Ефремов в СИЗО написал письмо, в котором выразил свои сожаления о произошедшей трагедии, пишет «ФедералПресс». А недавно в новой жалобе на приговор актер заявил о давлении своего адвоката Эльмана Пашаева.