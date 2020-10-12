Согласно часовой статистике, на работе мы проводим порядка 11 лет. Огромный срок, согласитесь? И не было бы вопросов о трудоустройстве, если бы не странное слово «самозанятость». Это понятие появилось совсем недавно, но для кого оно уже хорошо знакомо, в то время как у других оно вызывает настоящую панику. Так что же это такое, какой в этом смысл и есть ли в самозанятости какие-либо подводные камни — разобраться ФАН помогла адвокат Марина Светлицкая.

Кто такие самозанятые

Ответ на этот вопрос можно найти на сайте Федеральной налоговой службы России. Там «самозанятость» определяется как форма получения дохода непосредственно от заказчиков. Эти граждане не являются наемными сотрудниками, каждый из них работает исключительно сам на себя.

Однако если изучить закон, то вы вряд ли найдете термин «самозанятый», поскольку его употребляют в народе и СМИ ради упрощения понимания. Так, в разное время «самозанятыми» называли:

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, оценщиков и других лиц, которые хоть как-то связаны с частной практикой в органах законодательства;

репетиторов, детских нянь и сиделок;

физических лиц, применяющих экспериментальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Однако проблема заключается в том, что эти категории тесно переплетаются друг с другом, поэтому зачастую у граждан возникали сложности с определением своей так называемой ниши и с тем, какие же налоги им стоит уплачивать.

Выгода самозанятости для работодателей

По словам эксперта, в том случае, если работодатель внезапно решил перевести своих сотрудников на самозанятость, то эти действия сигнализируют о нарушении закона.

«Уплата взносов за работников в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляется за счет средств работодателя, а самозанятый гражданин уплачивает их самостоятельно. Помимо взносов самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход», — заметила Светлицкая.

Собеседница ФАН подчеркнула, что такое положение дел весьма выгодно для работодателей, ведь теперь все обязанности по погашению обязательств перед бюджетом ложатся исключительно на сотрудников, а значит, на взносах в ПФР, ФСС и ФФОМС можно хорошо сэкономить. Она пояснила, что стремление компаний перевести свой штат на самозанятость связано с высокими тарифами страховых взносов. К примеру, 22% уходит на пенсионное страхование, 5,1% — на медицинское, 2,9% — на соцстрахование. И если эти проценты вам кажутся безликими и непонятными цифрами, то для работодателей они значат одно — большие расходы.

Все компании как налоговые агенты должны уплачивать НДФЛ в размере 13%, а для самозанятых ставка равна 4%, да и выплачивают в бюджет они ее самостоятельно. Так что выгода для работодателей налицо.

Подобная идея экономии может быть актуальная для компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере IT, доставке грузов и посылок. Предоставление подобных услуг не требует наличия обязательных лицензий и сертификатов, а следовательно, переведя свой штат на самозанятость, руководство таких фирм ничего формально не нарушит.

Но для для работодателей, деятельность которых требует специального лицензирования, такой способ снижения налоговой нагрузки едва ли можно назвать актуальным. В этом случае по своим направлениям самозанятые не смогут осуществлять деятельность, поскольку это идет вразрез с законом. К этим направлениям относятся образование, медицина, сфера общественного питания и многие другие.

Адвокат обратила внимание, сейчас закон все-таки не позволяет компаниям экономить средства таким хитрым способом.

«Если сотрудник как самозанятый продолжает работать на бывшего работодателя, то последний должен в обычном порядке уплачивать НДФЛ и взносы в фонды еще на протяжении двух лет», — пояснила она.

«Подводные камни» самозанятости

По словам эксперта, срок применения данного налогового режима ограничен 31 декабря 2028 года. При этом она пояснила, что на сегодняшний день существуют риски сотрудничества с самозанятыми гражданами.

«При заключении договора юрлицо обязано удержать из дохода физического лица налог в размере 13%. Однако налог уже самозанятым заплачен, и выходит, что он платит вторично. Также можно столкнуться с ситуацией, когда компания уже оплатила услуги исполнителя, а он не является самозанятым или превысил свой лимит по доходам. Как итог — компании придется заплатить штраф или внести НДФЛ, страховые взносы», — пояснила адвокат.

Она посоветовала контрагентам тщательнее проверять самозанятых граждан, обязательно получать чеки от исполнителя и прозрачно вести расчеты с такой категорий граждан. Специалист уточнила, что не все виды деятельности доступны для самозанятых граждан (например, продажа подакцизных товаров, работа по договорам поручения, комиссии или работа по агентским договорам).

Еще одним «подводным камнем» эксперт назвала взаимосвязь между ужесточением контроля за доходами граждан и ростом числа самозанятых граждан.

Какие плюсы и минусы самозанятости

Несмотря на все нюансы, к очевидным плюсам самозанятости можно отнести:

официальный статус самозанятого, который позволяет подтвердить доход;

небольшие налоговые ставки;

очень простая процедура регистрации;

возможность совмещения деятельности в качестве самозанятого и работы по найму;

отсутствие отчетности.

Среди минусов специалист выделила следующее:

невозможность найма сотрудников по трудовым договорам — самозанятые лишены права нанимать себе помощников. В противном случае им придется регистрироваться в качестве ИП;

отказ от выплат страховых взносов грозит тем, что трудовой стаж засчитываться не будет. К примеру, в 2020-м год стажа можно оценить в 32 448 рублей;

если доход превышает годовой лимит в 2,4 млн рублей, то с него придется заплатить НДФЛ в размере 13%;

особый налоговый режим для самозанятых индивидуальных предпринимателей;

отсутствие пособий, льгот и соцгарантий. Самозанятые не могут уйти в оплачиваемый отпуск или уйти на больничный;

нет возможности совместить налог на профессиональный доход с другими налоговыми режимами;

нельзя работать с прошлым или текущим работодателем на протяжении двух лет после увольнения.

Пенсия для самозанятых

Как оказалось, с пенсией у самозанятых все не так-то просто. Дело в том, что этой категории граждан о пенсионных выплатах нужно позаботиться самостоятельно. Как мы упоминали ранее, для этого нужно добровольно делать страховые взносы, которые включаются в трудовой стаж.

Если стажа не будет, то к старости можно «заработать» исключительно на социальную пенсию, размер которой невелик. Не стоит забывать, что такая пенсия назначается на пять лет позже страховой, а ее размер достигает установленного в регионе МРОТ.

Поэтому для формирования пенсии самозанятому нужно позаботиться о своем страховом стаже и сделать минимальный взнос, который составляет 32 448 рублей в этом году. Чтобы по старости была назначена страховая пенсия, необходимо иметь как минимум 11 лет трудового стажа и 18,6 пенсионных коэффициента.