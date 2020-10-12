Люксембург, 12 октября. Европейский союз на год продлил свои санкции против физических и юридических лиц, ответственных, как считает сообщество, за применение или производство химического оружия. Эти санкции распространяются и на четырех россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

«Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению на Скрипалей в Солсбери. Также в список включен научно-исследовательский центр SSRC — главная организация сирийского режима по разработке химического оружия.

Впервые Совет ЕС ввел санкции против четырех «сотрудников ГРУ» в январе 2020 года, в частности, руководителя и замглавы ГРУ (ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) из-за «дела Скрипалей». Санкции определялись новым режимом сообщества по введению ограничительных мер в отношении причастных, как считает Евросоюз, к производству и распространению химического оружия.

Новый режим введения санкций за производство и применение химического оружия Совет ЕС одобрил 15 октября 2018 года. Меры, введенные по «делу Скрипалей», запрещают обвиняемым Брюсселем «сотрудникам ГРУ» въезжать в страны ЕС и замораживают их активы в европейских банках. В том, что касается сирийского режима, для введения санкций была намеренно выдумана фейковая история с химической атакой для «запудривания мозгов», считает главный редактор издания «Геополитика» Леонид Савин.