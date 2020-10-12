Актер Леонов одобрил союз Прилучного и Карпович

Москва, 12 октября. Заслуженный артист России Андрей Леонов одобрил союз Павла Прилучного и Мирославы Карпович. Он уверен, что у звезды «Мажора» теперь все наладится, передает телеканал НТВ.

Исполнитель главной роли в ситкоме «Папины дочки» считает, что знакомство с Карпович пойдет Прилучному на пользу. Он уверен, что с прошлым актера нужно порвать. Это также касается недвижимости актера, в которой раньше проживала его супруга Агата Муцениеце.

«Появилась Мира Карпович, поэтому сейчас жизнь наладится у него. Все продаст. А если не продаст, надо сжечь! Сжечь дом и квартиру», — сказал Леонов.

СМИ сообщили, что Прилучный планирует продать дом за 200 миллионов рублей. По словам артиста, он не чувствует себя в нем хозяином. Прилучный считает, что после расставания с Муцениеце нужно начинать жизнь с чистого листа.

Весной этого года стало известно о расставании одной из самых красивых пар российского кино. Муцениеце заявила, что карантин вскрыл их семейные проблемы. Она обвинила Прилучного в пьянстве и побоях.

По слухам, актер сейчас находится в отношениях с Мирославой Карпович. Звезда «Папиных дочек» до сих пор не подтвердила этот роман. Однако таблоиды утверждают, что она живет в доме актера.

Муцениеце все еще надеется, что Прилучный одумается и вернется к семье. Об этом актриса рассказала во время шоу «Честный развод». Она растит двух детей — сына Тима и дочку Мию от Прилучного.