Киев, 12 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уйти со своего поста при одном условии — если он не добьется мира в Донбассе. Такое обещание политик дал в интервью «Би-би-си».

Зеленский подчеркнул, что никогда «не цеплялся за рейтинги и власть».

«Если я не смогу закончить войну в Донбассе, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами», — добавил он.

При этом Зеленский добавил, что верит в мирное урегулирование в Донбассе. В противном случае он бы не пошел в президенты Украины.

«Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру», — заключил он.

В контексте урегулирования гражданской войны на юго-востоке Украины Зеленский затронул и тему Минских соглашений. По его словам, Киев «готов идти за «Минском». Однако тут же он уточнил, что согласен на особые условия для этого региона, но против закрепления этого в конституции Украины.

«Изменения конституции, те, которые они хотят, они сегодня невозможны», — сказал Зеленский.

Он также назвал невозможным проведением выборов на территории ДНР и ЛНР, потому что «никто из наблюдателей не поедет туда, где есть вооруженные люди».