В Армении рассказали о потерях Азербайджана с начала конфликта в Карабахе

Ереван, 12 октября. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил о ликвидации с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 514 единиц бронетехники и 168 беспилотников Азербайджана, говорится на странице центра в Facebook.

«В целом уничтожено 168 беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 514 единиц бронетехники, четыре тяжелых огнеметных системы», — говорится в сообщении.

По оценкам властей, азербайджанская армия потеряла убитыми 4919 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки были сбиты три азербайджанских беспилотника, уничтожены три единицы бронетехники, «есть 200 погибших».

Нагорнокарабахский конфликт длится с советских времен. Последнее обострение произошло в конце сентября – Ереван и Баку обвинили друг друга в начале боевых действий. В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Они вместе с российским коллегой провели переговоры, которые длились более десяти часов. В итоге Ереван и Баку договорились о прекращении огня.