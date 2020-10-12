Кемерово, 12 октября. Родственники «воскресшего» в Кузбассе дедушки потребуют компенсации, об этом сообщает телеканал «360».

Жители села Шабаново Кемеровской области похоронили своего якобы умершего от коронавируса дедушку. Пенсионеру был поставлен диагноз COVID-19, из дома-интерната для инвалидов, где он находился, его перевезли в больницу. Чуть позже родственникам 82-летнего дедушки сказали, что он скончался. Похороны провели с закрытым гробом, как того требуют правила при захоронении погибших от коронавируса.

Через неделю семье пенсионера позвонили и сообщили, что произошла ошибка и их родственник жив. Внучка «усопшего» крайне обескуражена такой халатностью врачей и намерена добиваться компенсации морального вреда.

«Я, конечно, понимаю, старый, больной человек. Но он же не мебель, перевезли, перепутали и переставили», — возмущается женщина.

Кто был в гробу и был ли вообще, семье пенсионера не сообщили. Для них до сих пор остается загадкой, кто теперь покоится на месте семейного захоронения.

«Мы не знаем, кто сейчас находится в этой могиле. Сейчас нам нужно восстановить документы, найти виновных. И, естественно, компенсировать наши моральные и материальные затраты», — объясняет родственница дедушки.

По предварительным данным, в больницу с выявленным коронавирусом поступили два пациента, затем одного из них выписали по другому паспорту. О том, что пенсионер «воскрес», выяснилось спустя неделю после его похорон. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.