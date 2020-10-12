Президент Киргизии повторно объявил режим ЧП в Бишкеке

Бишкек, 12 октября. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно объявил режим чрезвычайного положения в Бишкеке, сообщила его пресс-служба.

«Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек повторно вводится режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

Жээнбеков принял такое решение в связи с тем, что парламент республики в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП на территории столицы.

Протестные акции в Киргизии начались 5 октября. Причиной массовых беспорядков стало несогласие оппозиции с итогами парламентских выборов. В Бишкеке не прекращаются погромы и столкновения, была слышна стрельба, появилась информация о введении в город войск и бронетехники. Как пишет НСН, Центризбирком республики аннулировал итоги выборов.

Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром. Протестующие освободили из СИЗО экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Свободу получил и Садыр Жапаров, который стал главой парламента, передает Infox.ru.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей политолог и публицист Анатолий Вассерман объяснил, может ли Россия доверять новому правительству Киргизии.