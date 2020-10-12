Эксперт по личным финансам назвала 27 правил счастливой жизни

Все мы живем по тем или иным правилам, нарушаем их и создаем новые. Очень важно, чтобы они были приняты нами, а не кем-то другим. Только в этом случае жизнь будет двигаться в нужном направлении. Об этом в комментарии ФАН рассказала эксперт по личным финансам, нутрициолог, директор-консультант компании NSP Ирина Шабанова.

«16 лет назад я поняла, что не знаю, чего хочу и куда двигаюсь. Тогда впервые разработала личный финансовый план в соответствии со своими ценностями. За 16 лет моя жизнь кардинально изменилась. Из замученной женщины, посвящающей все время работе и быту, я превратилась в счастливую, живущую полноценной и интересной жизнью. За эти 16 лет и сформировались мои правила жизни, которыми хочу поделиться», — пояснила Шабанова.

Она составила 27 простых правил, которые помогут изменить жизнь, сделать счастливой, наполнив энергией и финансовым благополучием.

Итак, 27 правил.

1. Найди человека (наставника, ментора, коуча или друга), который будет радоваться твоим успехам.

2. Имей четкую жизненную цель и финансовый план для ее достижения в письменном виде.

3. Каждый день делай минимум одно действие с фокусировкой на достижение цели.

4. Всегда имей несколько источников дохода и «план Б». Тогда не будет страшен ни один кризис.

5. Делай покупки осознанно. Легко отдавай деньги на то, что способствует улучшению тебя, как личности, тела и души.

6. Убери расходы, которые тебя разрушают, и ты мгновенно увеличишь бюджет на 10–30 процентов.

7. Развивайся как личность. Обучайся постоянно, но только тому, что поможет тебе осуществлять мечты.

8. Имей увлечение по душе, хобби. Если возможно, преврати его в дело жизни.

9. Отдыхай активно. Найди занятие, которое доставляет радость.

10. Пей достаточно воды.

11. Очищай хотя бы раз в год свой организм.

12. К полноценному питанию обязательно добавь витамины и нутрицевтики. И ты будешь всегда в ресурсном состоянии.

13. Укрепляй и поддерживай здоровый иммунитет. Это в итоге сэкономит твои время и деньги.

14. Делай все с удовольствием. Исключи борьбу и насилие над собой.

15. Окружи себя людьми, на которых хочешь быть похожим.

16. Улыбайся.

17. Будь щедрым.

18. Будь благодарен родителям — ты их продолжение.

19. Стань примером для детей — они продолжат тебя.

20. Выбирай спутника жизни сердцем, а не другим органом.

21. Все важные решения принимай быстро, чтобы голова не успела включиться и помешать.

22. Не смотри новостные программы.

23. Имей свое мнение и создавай его на фактах и своем опыте.

24. Делай больше действий и совершай ошибки. Так ты наработаешь собственный опыт.

25. Избегай ошибок, если есть возможность использовать опыт других людей.

26. Принимай с доверием все, что посылает тебе жизнь. Это для тебя.

27. Нарушай правила и создавай свои. Только так ты будешь по-настоящему свободен и проживешь свою жизнь.