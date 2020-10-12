На Украине объявили охоту за российской вакциной от коронавируса

Киев, 12 октября. Украинская элита, вопреки намерению своего президента Владимира Зеленского ожидать «настоящую вакцину» из Европы, начинает попытки добычи российского препарата «Спутник V». Об этом сообщил крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко в своем Facebook.

На прошлой неделе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его страна согласится использовать только «настоящую вакцину», произведенную в Европе. По его словам, Украина намеревается участвовать в борьбе с коронавирусом только вместе с Евросоюзом, не рассматривая других вариантов защиты, в частности, российских. Украина также готова помочь ЕС в производстве вакцины от COVID-19, поскольку Киев сам нуждается в таком препарате.

Но ситуация в стране такова, что далеко не все граждане поддерживают своего президента, не разделяя его точку зрения на «непроверенные средства» от РФ.

«Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса», — написал Давиденко, говоря о известных украинских политиках и олигархах.

Он также подчеркнул, что большинство из них хотят найти вакцину для себя и своей семьи, а ответ Давиденко о том, что вакцины российского производства на Украине нет и быть не может, его земляков не устраивает.

«За деньги можно купить все. Лучше посоветуй, у кого можно ее достать», — процитировал он ищущих.

В Верховной раде Украины не разделяют позиции президента страны, считая, что его позиция говорит о том, что он «готов пожертвовать здоровьем своих граждан» ради личных рейтингов. В частности, представитель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский тоже считает, что его страна должна закупить у России вакцину против коронавируса.