Экстрасенс объяснила «исчезновение» Хлебниковой

Москва, 12 октября. Экстрасенс Дарья Миронова объяснила долгое отсутствие певицы Марины Хлебниковой на публике. По словам медиума, артистке нужно было время, чтобы заняться своим здоровьем, пишет издание InfoReactor.

«Она не хотела пока показываться на публике. Отсутствие Хлебниковой в Сети — искусственный момент», — считает Миронова.

После своего «исчезновения» Хлебникова занималась собой и не хотела общаться с другими людьми. Экстрасенс считает, что родные помогли артистке убежать от внешнего мира.

Она восстановила свое душевное равновесие, избавилась от стресса. Миронова считает, что поведение Хлебниковой может быть связано с каким-то заболеванием. Обычно люди, избегающие общества, не хотят рассказывать другим о своем состоянии.

«Также мы понимаем, когда человек неизлечимо болен, у него мало времени, и он хочет потратить его на себя и близких», — пояснила медиум.

Такая реакция свидетельствует о психологическом защитном механизме, добавила Миронова. Возвращение Хлебниковой в соцсети говорит о том, что она готова общаться с другими, готова делиться с ними планами на будущее.

Ранее сообщалось, что 54-летняя Хлебникова появилась в Сети. Она опубликовала в Instagram фотографии со съемок и пообщалась с фанатами. Исполнительница хита «Чашка кофею» заверила поклонников, что с ней все в порядке.