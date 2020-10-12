В России выявлено 13 592 случая коронавируса за сутки

Москва, 12 октября. Более 13 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 13 592 в 84 регионах», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки выздоровели 3793 пациентов, у которых ранее была выявлена инфекция. Число летальных исходов за сутки составило 125.

Общее число случаев коронавируса в России достигло 1 312 310, указал «Взгляд». Всего за время пандемии в России выздоровели 1 024 235 пациентов, было проведено более 55 миллионов тестов. Свыше 22 миллионов человек с коронавирусом скончались.

Ранее в понедельник в Роспотребнадзоре рассказали, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение 10-20 дней. В ведомстве считают, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер безопасности.