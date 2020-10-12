В Дагестане неизвестные открыли огонь по полицейским

Махачкала, 12 октября. Полицейские ликвидировали двух злоумышленников, которые открыли огонь по полицейским возле дагестанского села Кульзеб. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Дагестану.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки документов. Неизвестные сделали несколько выстрелов в сторону полицейских. Инцидент произошел ночью в понедельник на 774 километре автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб.

«Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали», — говорится в сообщении МВД.

С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы, пишет «Мир 24».