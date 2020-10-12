Доктор Мясников удивил подписчиков неожиданным решением

Москва, 12 октября. Известный телеведущий и врач Александр Мясников удивил подписчиков в своем Telegram-канале неожиданным решением. Доктор заметил, что времена «всегда трудные» и лучше не «откладывать жизнь на потом».

Телеведущий признался, что вид висящих без дела дорогих вещей с несрезанными этикетками заставил его задуматься. Врач понял, что откладывает он «на потом» не только одежду, обувь и подарки, но и саму жизнь.

«Потом, когда-нибудь, вот с понедельника, с Нового года… А потом оказывается, что все уже и позади, а ты так и не прочитал, не поехал, не попробовал, не познал, не увидел», — отметил он.

Мясников обратил внимание, что многие люди прикрываются отговоркой о трудных временах в период пандемии. Однако, считает, доктор, момент всегда «неподходящий», а жизнь тем временем проходит мимо.

«Надо жить по полной здесь и сейчас! Все, отрываю этикетки и перестаю передаривать дорогие бутылки!» — заключил он в посте в Telegram.

Мясников ранее рассказал о «диете от глупости» и продуктах, которые в нее входят. По словам доктора, помогут снизить риск развития старческой деменции овощи, фрукты, орехи, морепродукты, красное вино и цельнозерновой хлеб. А вот соль, фастфуд и выпечку, указал врач, лучше из рациона исключить.