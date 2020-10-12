Москва, 12 октября. Российский журналист, ведущий и обозреватель телеканала «Дождь» Павел Лобков был госпитализирован. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный источник в экстренных службах.

В больнице у Лобкова диагностировали сотрясение головного мозга. Сообщается, что журналист получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы головы и лица.

Скорая помощь приехала к ведущему на дом. По его словам, он оступился, упал и ударился. Медики отметили, что Лобков в момент госпитализации был нетрезв.

Ранее журналистка агентства «Новостной фронт» Юлия Витязева рассказала, как один из сотрудников «МБХ медиа» пожаловался на сексуальные домогательства со стороны Павла Лобкова. По словам бывшего стажера «Дождя», Лобков «лез к нему целоваться, трогал руки, говоря, что накачанный», после чего позвал к себе домой. Член Общественной палаты России Илья Ремесло заявил, что после этого поступка обозреватель «Дождя» должен оставить пост, как это сделал до него шеф-редактор «МБХ-Медиа» Сергей Простаков. Последний также объявил о своем уходе с поста после обвинений в домогательствах, признавшись, что ничего не отрицает, но и ничего не помнит, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.