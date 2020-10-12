Эколог рассказал, чем могут быть опасны немытые окна

Москва, 12 октября. Эколог-эксперт, директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, чем могут быть опасны немытые окна, передает радио Sputnik.

Содержать окна в чистоте необходимо не только для поддержания порядка и уютной атмосферы. Грязные окна могут вызвать не мало серьезных проблем со здоровьем. Человеку гораздо комфортнее находиться в помещении, где много естественного света.

Раньше в старых домах окна размещали в кладовых и санузлах. Считалось, что солнечный свет может обеззараживать помещение.

«Я бы не сказал, что дело именно в обеззараживании, скорее в инсоляции. Ведь, чем помещение светлее, тем человек в нем чувствует себя лучше. Если окна будут грязными, то через них будет проникать меньше света и это заметно скажется на самочувствии. Поэтому окна должны быть чистыми», — объясняет эколог-эксперт Антон Ястребцов.

Эксперт считает, что пыль и грязь необходимо смывать с окон, подоконников и рам. Черная грязь — это то, что еще не попало в помещение. Если эту грязь оставить на окнах, с ветром она может попасть в комнату, а затем и в легкие. А она содержит сажу, канцерогенные и ядовитые вещества.

Ястребцов советует мыть окна как минимум два раза в год. Особенно это необходимо аллергикам.