Более 2 млн бизнесменов в России получили субсидии на выплату зарплат

Москва, 12 октября. Более двух миллионов представителей малого и среднего бизнеса за время пандемии коронавируса в России получили субсидии на выплаты зарплат сотрудников. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в письме премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет ТАСС.

Кутепов отметил, что в апреле и мае представителям малого и среднего бизнеса, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса, предоставили субсидии на выплаты зарплат сотрудников в расчете 12 130 рублей на человека.

«Указанные меры поддержки занятости были получены почти всеми субъектами экономической деятельности, подавшими заявления: из 2 608 130 заявлений субсидии получили 2 172 375 заявителей», — говорится в письме.

По словам сенатора, субсидии позволили предприятиям в разных сферах выдержать самый тяжелый период, сохранить занятость и свою деятельность.

Кутепов обратился к Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о повторном применении механизма поддержки в виде субсидии на каждого работника.