Беременность зачастую становится долгожданным подарком для женщин. Теперь для беспокойства появляется масса поводов. У начитавшихся форумов беременных появляется множество вопросов, которые требуют объяснения.

ФАН решил разобраться в этой непростой теме и выяснить, что же женщин ждет в этот период, что такое первый триместр беременности, как избежать осложнений. Мы разузнали, что позволено и запрещено женщинам, находящимся на ранних сроках беременности. С ответами нам помогла доктор медицинских наук, акушер-гинеколог медицинского женского центра на Таганке Фатима Маргиани.

Что такое триместры

Для удобства врачей и беременных женщин весь период беременности принято разделять на триместры. В эти три условные периода организм женщины по-разному готовится к рождению ребенка. Поэтому существуют следующие триместры:

первый триместр — рассчитывается от первого дня самой последней менструации до 13-й недели;

второй триместр — продолжается с 14-й до 27-й недели;

третий триместр (заключительный) — с 28-й недели непосредственно до самих родов.

«Женщины часто думают, что беременность начинается с момента зачатия. Фактически так оно и есть. Но срок фактического наличия плода называется эмбриональным сроком, а срок беременности нужно считать от первого дня последней менструации», — пояснила Маргиани.​​​​​​​

Различаются они не только по срокам зачатия, но и тем изменениям, которые происходят как с организмом самой женщины, так и с плодом. Первый триместр имеет самые выраженные признаки, которые сильно отличают его от последующих периодов беременности. Рассмотрим отдельно каждый из них:

изменения в эндокринной системе и перестройка гормонального фона — из-за этих процессов у женщины может слегка увеличиться щитовидная железа, на коже проявляются высыпания, а процессы усваивания еды немного усложняются, из-за чего может наблюдаться несварение и запоры;

слабость и обмороки — такие явления связаны с тем, что в период первого триместра беременности организм расходует колоссальное количество энергии, чтобы обеспечить быстрый и правильный рост ребенка. Так что легкие обмороки и постоянная сонливость вполне нормальное состояние, которое не должно пугать женщин, вынашивающих ребенка;

тошнота утром — здесь все зависит от физиологии. Но очень часто девушки жалуются на тошноту, которая их мучает непосредственно после подъема. В этом случае важно проконтролировать ситуацию, чтобы она не привела к нарушению режима питания;

«Наиболее часто в первом триместре встречается ранний токсикоз, — подтвердила врач. — Он наблюдается в 50–60% всех беременностей».

стремление к употреблению различных продуктов — соленые огурцы вместе с мороженым и чесноком и прочие странные предпочтения, действительно, могут появиться у беременных в первый триместр. Здесь важно не нарваться на некачественную и просроченную еду, а также заменять желаемые продукты на полезную альтернативу;

частое мочеиспускание — это связано с тем, что матка увеличивается в размерах и начинает давить на мочевой пузырь, а это ведет к уменьшению его максимального объема;

увеличение веса — этого боится большинство женщин, которые ждут ребенка. Однако очень часто этого не избежать. Поэтому лучше задуматься о предотвращении появления растяжек и позаботиться об эластичности кожи.

«Можно говорить об объективных и субъективных признаках беременности. Субъективные: легкие тянущие боли внизу живота, увеличение и болезненность молочных желез, имплантационное «мажущее» кровотечение, учащенное мочеиспускание, расстройство пищеварения, сонливость. Объективные: отсутствие месячных, подъем базальной температуры, увеличение размеров тела матки, появление в крови и моче ХГЧ, появление плодного яйца в полости матки», — добавила собеседница ФАН.​​​​​​​

Для женщины очень важно привыкнуть и адаптироваться к этим проявлениям, соблюдать правильный режим питания и придерживаться определенного распорядка дня. Только так можно легко и безболезненно пережить первый триместр беременности, сохранить свое здоровье и здоровье ребенка.

Многих будущих матерей интересует вопрос, когда же становится виден живот? Доктор ответила нам и на него:

«Этот срок очень индивидуален — констатировала Маргиани. — Зависит от комплекции будущей матери. У более худых женщин живот может быть виден раньше. Как и при многоплодной беременности. В среднем живот становится виден с 16-й недели».​​​​​​​

Существует ли риск выкидыша

Как нам в интервью рассказала доктор Маргиани, риск выкидыша полностью зависит от состояния здоровья женщины. Причем причин для прерывания беременности выкидышей довольно много:

наличие хромосомных нарушений;

тромбофилия;

нарушения в эндокринной системе;

инфекции;

воздействие вредных экологических факторов;

частые стрессы;

неправильная работа иммунной системы.

Все эти факторы подтверждают необходимость комплексного обследования женщины.

«Наверное, наиболее опасными можно считать первые две недели, так как женщина еще не знает, что беременна, и может продолжать принимать какие-то препараты, усиленно тренироваться, ходить в солярий и так далее, — отметила эксперт. — Узнав, что наступила беременность, женщина должна идти к специалисту и получить необходимые рекомендации».​​​​​​​

Анализы и обследования

Во время первого триместра беременности важно определить, насколько благоприятно протекает этот период, исключить различные патологии и пагубное влияние вынашивания плода для самой женщины. В этот период доктор Маргиани посоветовала женщинам встать на учет в женской консультации — сразу после того, как они обнаружили у себя первые признаки беременности и зачатие подтвердилось по тесту.

Необходимо наведаться к гинекологу, который проведет комплексное обследование: измерит вес, артериальное давление, проведет осмотр кожных покровов, продиагностирует состояние молочных желез и щитовидной железы, измерит ширину таза и послушает легкие. Доктору нужно рассказать о всех недавно перенесенных и хронических заболеваниях, операциях, аллергии и других особенностях организма. Все эти данные будут занесены в личную карту, чтобы в дальнейшем специалисты могли наблюдать за развитием беременности и состоянием организма будущей матери.

Обычно в первом триместре назначают следующие анализы:

общий анализ крови и мочи;

определение группы и резус-фактора крови;

анализы на наличие вирусных заболеваний и других инфекций;

анализ крови на свертываемость и определение уровня глюкозы;

взятие мазков для микроскопического обследования.

Доктор рассказала, что во время первого триместра беременности делают УЗИ. Оно делается в этот период один раз.

«Но ситуации бывают разные, поэтому решает врач. Главное — индивидуальный подход и конкретная клиническая ситуация. Современные аппараты УЗИ очень высокого качества, и вреда от них нет. Список анализов довольно обширный, потому что очень важно знать, в каком состоянии здоровье женщины. В комплексе обследований в период с восьмой по 14-ю недели производится первый скрининг, направленный на выявлений возможных генетических нарушений», — рассказала врач.

В скрининг входят:

анализ крови на гормон ХГЧ, который наглядно демонстрирует, как протекает беременность;

анализ крови на белок РАРР-А — это вещество выделяется в организме женщины именно во время беременности. Такой анализ позволяет развеять все опасения женщины касательно отклонений в здоровье и развитии ребенка.

Опасные состояния в первый триместр беременности

В первые недели после зачатия у женщины очень хрупкое и деликатное состояние. В этот момент плод только начинает развиваться, поэтому различные факторы могут навредить ему и привести к необратимым последствиям. Врач рассказала, какие состояния можно считать опасными и после чего стоит незамедлительно обратиться к врачу.

«Наиболее часто в первом триместре встречается ранний токсикоз. Второе опасное состояние — угроза прерывания беременности, в том числе привычные выкидыши. Третье опасное состояние первого триместра — грипп, ОРВИ и жалобы сопровождающее данные состояния. Также на ранних сроках есть еще одна опасность — внематочная беременность. Поэтому не стоит заниматься самолечением. Сразу обращайтесь к своему лечащему врачу».

Но если про выкидыши мы рассказали ранее, то из-за чего же возникает внематочная беременность? Внематочной беременностью зовется патология, во время которой плодное яйцо прикрепляется за пределами полости матки. Очень часто это происходит в тканях маточных труб, однако бывает и такое, что оплодотворенная яйцеклетка внедряется в полость яичника или брюшную полость.

Если вовремя не обратиться к врачу и не удалить неправильно расположенный плод, то беременность обернется летальным исходом. А это еще раз подтверждает, что в первый триместр беременности женщина должна уделать своему здоровью много внимания.

Интим в первый триместр беременности

Отвечая на этот вопрос, врач в который раз подчеркнула, что многое зависит от индивидуальных особенностей беременной. Однако как нам стало известно, занятия сексом лучше отложить до срока в четыре-пять недель. Далее женщине и ее партнеру нужно просто выбирать правильные позы, которые не навредят здоровью будущей матери и ребенка. И если на ранних сроках беременности интим может быть опасен, то уже на поздних сроках занятия любовью становятся полезными и помогают подготовить женщину к родам.

Однако существуют и противопоказания, из-за которых любовные утехи становятся недоступны для женщин на весь период беременности. Среди них предлежание плаценты или угроза прерывания беременности на любом сроке. Чтобы их исключить, необходимо обратиться к врачу и провести обследование.

Чтобы сохранить здоровье ребенка, позаботиться о его правильном развитии и исключить всевозможные отклонения, женщине важно подготовить свой организм к вынашиванию малыша. Так беременность обернется для вас только радостью и приятными эмоциями.