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Психолог назвала три признака умирающих отношений

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Психолог назвала три признака умирающих отношений

Москва, 12 октября. Психологи считают, что поведение мужчины меняется, если любви больше нет. Они назвали три признака умирающих отношений, передает «Пятый канал» со ссылкой на блог в Яндекс.Дзен.

Если мужчина не спрашивает о ваших делах, не скучает в разлуке и не звонит, возможно, вы его больше не интересуете. Когда вы сами звоните ему, а разговор получается коротким и только по делу, задумайтесь. Равнодушие — один из признаков «увядающих» отношений.

Второй — раздражительность. Раньше ваш избранник любовался вами, обожал ваш внешний вид, стиль, красоту. А сейчас он обращает внимание на каждый изъян или обсмеивает вас, это плохой признак. Его претензии также могут касаться вашего поведения. То, что вы говорите или как себя ведете, вызывает у него раздражение.

Психолог отмечает, что эгоизм в отношениях тоже считается признаком отсутствия любви. Если раньше мужчина мог приготовить вам кофе в постель или завтрак в воскресный день, а сейчас даже не приглашает в ресторан, значит он остыл.

Человек, который действительно любит, будет заботиться о вас. Он с готовностью выполнит вашу просьбу и не пропустит ее мимо ушей.

При этом специалисты отмечают, что перечисленные признаки не являются приговором для отношений. У многих пар случаются кризисы, но если исправить ошибки, которые привели к охлаждению чувств, все еще может наладиться. Однако если вы не готовы «реанимировать» любовь, то лучше закончить такие отношения.

Ранее сообщалось, что юморист Гарик Бульдог Харламов после расставания с Кристиной Асмус показал, как выглядит его «настоящая любовь». В ролике для шоу «Харластяк» он отказал всем актрисам и Кристинам.

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