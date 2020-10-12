Банкир перечислил простые способы накопить на первый взнос по ипотеке

Москва, 12 октября. Глава Росбанка Илья Поляков перечислил способы накопить на первый взнос по ипотеке, пишет РИА Новости.

Банкир отметил, что отсутствие первоначального взноса является одним из главных препятствий для получения ипотеки. Он посоветовал россиянам откладывать средства на банковский депозит с капитализацией процентов так, будто кредит уже дали — около 30 тысяч рублей. Однако есть риск, что стоимость жилья может увеличиться.

Эксперт также назвал способы для формирования первого ипотечного взноса. В частности, за счет программы материнского капитала или в рамках региональных пилотных проектов за счет жилищных сбережений. Кроме того, у банков есть свои собственные программы, стимулирующие накопление первоначального взноса. Также есть возможность получить кредит под залог уже имеющейся недвижимости.

При этом банкир предупредил о рисках, которые возникают при различных способах накопления для первоначального взноса. Например, когда отложенная сумма будет достаточно большой, может появиться желание потратить деньги на что-то другое. Поляков порекомендовал на этот случай создать резерв для непредвиденных расходов и стараться не превышать лимит.