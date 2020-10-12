Кудрин рассказал, как на него готовили покушение

Москва, 12 октября. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, как в 2005 или 2006 году на него готовили покушение. В интервью ТАСС он вспомнил, что причиной стал отказ в льготах частной компании.

Кудрин с 2000 года по 2011 год занимал посты замглавы Кабмина РФ и министра финансов. В то время он практически не пользовался охраной. Исключением стал случай с частной компанией, которая получила ресурсы из государственного бюджета и должна была их возвращать.

По словам Кудрина, долгое время до его назначения в Правительство России отсрочку продлевали, но он этого делать не стал. Глава Счетной палаты признался — он даже не предполагал, что кто-то способен из-за этого пойти на крайние меры .

«По данным спецслужб, на меня готовилось покушение. До той поры, пока риски не миновали, по распоряжению [президента РФ] Владимира Путина меня охраняли сотрудники ФСО», — вспомнил Кудрин.

По его словам, уголовное дело заводить не стали. Преступление удалось предотвратить, никто не пострадал, а в ФСО выяснили подробный план покушения.

Ранее экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев раскрыл подробности покушения на него. Автомобиль политика обстреляли из огнестрельного оружия. На месте происшествия были обнаружены две гильзы, предположительно, от боевых патронов. Он уверен, что за преступлением стоит нынешнее руководство страны.