Коронавирус на 12 октября: 13592 случаев в РФ, что сказали Гейтс и Мясников

Пандемия COVID-19, вызванная коронавирусом, пока не собирается ослабевать. В частности, в России обновлены майские антирекорды по количеству выявленных за сутки заражений. За последние дни суточный прирост больных COVID-19 дважды превысил 13 тысяч случаев. В понедельник, 12 октября, коронавирус был выявлен у 13592-х человек, сообщает Оперативный штаб. Правда, известный российский врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в корректности этой статистики, Роспотребнадзор определил сроки выхода России на плато по числу ежесуточных заражений. В то же время известный американский предприниматель Билл Гейтс предрек окончание пандемии только после того, как эффективная вакцина от коронавируса станет общедоступной. Подробнее — в сводке ФАН от 12 октября.

Оперативная информация на утро понедельника, 12 октября

За минувшие сутки в России было выявлено 13 592 случая заражения COVID-19. Это немного ниже, чем накануне, но превышает майские показатели, когда в нашей стране был предыдущий пик заболеваемости. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 312 310 случаев заражения. Скончались 22 722 человека, у которых было подтверждено наличие коронавируса, выздоровели — 1 024 235 человек. Проведено более 51,1 млн тестов.

В Москве за сутки выявлено 4395 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Роспотребнадзор назвал сроки выхода РФ на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по ежедневному приросту заболевших коронавирусной инфекцией в течение ближайших десяти-двадцати дней. Такой прогноз в беседе с РИА Новости сделала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, достаточно оптимистичный прогноз связан с ростом сознательности россиян, которые перестали пренебрегать мерами защиты, а также с объявлением дополнительных каникул для школьников и с переводом части сотрудников на удаленную работу. Это, по мнению врача, должно замедлить распространение коронавируса в России. Однако результаты от принятых мер будут заметны примерно через две недели, поскольку именно столько длится инкубационный период у COVID-19, отметила она.

Доктор Мясников усомнился в статистике по COVID-19

Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что используемый сегодня вариант ведения статистики по заболеваемости COVID-19 является бессмысленным, поскольку не отражает реальной картины распространения коронавирусной инфекции. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

«Существующая сегодня система информирования дает однобокое представление», — говорит врач.

Доктор Мясников привел в пример данные о рекордном суточном количестве инфицированных РФ в октябре 2020 года по сравнению с 11 мая и отметил, что весной и сейчас речь идет о разном количестве проведенных тестов на коронавирус.

«Вопрос только один — сравнимо ли количество тестов, проведенных в середине мая, с выполняемыми сегодня? Или все-таки их [тестов] тогда выполнялось значительно меньше?» — обрисовывает проблему врач.

Билл Гейтс назвал единственный способ побороть COVID-19

Создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс связал окончание пандемии, вызванной коронавирусом, с появлением общедоступных вакцин, которыми будет привито значительное количество жителей Земли, что позволит создать популяционный иммунитет. Такой прогноз Гейтс сделал в интервью NBC.

«Единственный путь к возвращению жизни людей в нормальное русло — получение суперэффективной и доступной вакцины», — заявил Гейтс.

Гейтс считает, что этой цели удастся достичь не раньше 2022 года

Как коронавирус «выживает» на деньгах и смартфонах

Ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 может «выживать» в течение месяца на различных гладких поверхностях, в том числе на денежных купюрах и на экранах смартфонов. Исследование опубликовано в издании Virology Journal, которое ссылается на данные австралийских ученых.

Сообщается, что на гладких поверхностях (где коронавирусу наиболее комфортно) при комнатной температуре COVID-19 живет до 28 дней. Однако если температура поднимается выше тридцати градусов по Цельсию, коронавирус гибнет за несколько суток. В связи с этим особенно важно регулярно дезинфицировать экраны смартфонов, на которых вирус живет особенно долго.

При этом ученые отмечают, что контактный способ передачи коронавируса не является основным. Главный путь заражения COVID-19 — воздушно-капельный, поэтому ношение масок является основным профилактическим средством.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по COVID-19 в марте 2020 года. По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превышает 37 миллионов человек.