Астролог рассказала, как россиянам привлечь удачу в середине октября

На этой неделе Марс максимально приблизится к Земле, и его будет лучше всего видно, в том числе с территории России. Соответственно, и сила воздействия Марса на нас также будет высокой. Учитывая, что Меркурий 14 октября станет ретрограден, то можно ожидать неприятных и жестких новостей. Но не стоит отчаиваться — уже 15 октября Марс выйдет из опасных градусов, и напряжение потихоньку спадет. Об этом в комментарии ФАН рассказала астролога Яна Ваганова.

12 октября, понедельник

По словам астролога, это смешанный день: могут быть ситуации, связанные с хитростью или тайной, высокий риск отравлений, конфликтов, проблемы от жидкостей, в том числе алкоголя. Желание много есть и пить сегодня нужно особенно контролировать, не ешьте после шести часов вечера.

«Удача придет от общения с котами, и негативные вибрации дня обернутся для вас добрыми вестями», — считает Ваганова.

13 октября, вторник

Энергетически чистой день. Соблюдая в этот день пост, можно продлить здоровье и молодость, получить удачу и процветание. Сегодня вы можете строить наполеоновские планы по покорению мира, готовиться к выступлению на публике или встречаться с начальством.

«Энергия дня поможет вам быть на высоте. Очень благоприятны физическая нагрузка, активные действия и быстрота в принятии решений», — рассказала астролог.

14 октября, среда

По словам Вагановой, россиян ждет азартный и веселый день, когда совсем не хочется работать и тянет провести время в приятной компании, но из-за этого часть дня может пройти в спорах и выяснении отношений. Астролог рекомендует избегать конфликтов — любая искра может превратиться в пламя.

«Проведите день с семьей или близкими, поговорите по душам, и вы получите большой заряд энергии», — добавила она.

15 октября, четверг

Астролог рекомендует не начинать в этот день важных дел — велика вероятность принятия ошибочных решений. День также не подходит для путешествий и подстригания волос.

«Уделите время ручному творчеству, занятиям музыкой или уборке. Счастье сегодня принесут заботы о теле: массаж, баня, СПА-процедуры, маникюр», — уверена Ваганова.

16 октября, пятница

По мнению астролога, это будет неблагоприятный день практически для любых дел. Исключение — духовные практики. Прислушивайтесь к своим чувствам, завершайте дела, отдавайте долги, приводите дом в порядок. Рекомендуется поставить свечку за свой род. Удача будет сопутствовать сфере романтики и отношений.

17 октября, суббота

Благоприятный, но эмоциональный день. На ура пройдут путешествия, а также походы по магазинам, музеям, обсерваториям и развивающим кружкам. Вас будет тянуть на интеллектуальные приключения и дискуссии на научные темы.

18 октября, воскресенье

Этот день пропитан особым настроением. Астролог рекомендует совершать водные процедуры, закаляться, делать духовные практики, читать религиозную литературу. В этот день удача сопутствует тем, кто чист сердцем.