Регионы ДФО решили создать единую авиакомпанию «Тайга»

Южно-Сахалинск, 12 октября. Регионы Дальневосточного федерального округа приняли решение о создании единой авиакомпании под названием «Тайга». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Президент России Владимир Путин в начале этого года поручил правительству проработать вопросы по созданию условий для организации перевозок в труднодоступные места Дальнего Востока.

Регионы ДФО поддержали заключение протокола об организации нового транспортного объединения. Этот вопрос уже обсудили министр транспорта Евгений Дитрих и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пишет Deita.ru.

«Утверждена дорожная карта, и ведется подготовка к подписанию основного соглашения», — уточнили в пресс-службе.

На первом этапе компания будет существовать в виде союза региональных перевозчиков, передает «ФедералПресс». Маршрутная сеть уже включает свыше 500 социально значимых направлений для связи более чем с 400 населенными пунктами.

Напомним, что ранее программу дальневосточной ипотеки распространили на Магаданскую область и Чукотский автономный округ. Жилье в этих регионах можно будет купить при льготной ставке 2% до конца 2021 года. Решение было принято после рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток в августе этого года.