Самая сексуальная спортсменка мира показала фото с декольте

Москва, 12 октября. Немецкая бегунья Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой в мире, показала в своем Instagram фото у бассейна в платье с декольте.

21-летняя спортсменка подписала фото в черном наряде с откровенным вырезом «никогда не забуду». Комментаторы Сети восхитились фигурой и чертами лица Шмидт.

«Мы лицезрели истинную красоту», «Идеальные губы», «Ты просто идеал красоты — естественная и женственная», — писали они.

В спортивной карьере молодой спортсменки уже есть и тренерские заслуги — 26 сентября Шмидт на время стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии». Также она проводила личные тренировки с игроком команды, чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии Матсом Хуммельсом.

Шмидт является неоднократной медалисткой — в 2017 году она завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья заслужила бронзу в эстафете на первенстве Европы в возрастной категории до 23 лет.

Российские спортсменки тоже любят радовать своих поклонников горячими кадрами. Недавно российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова восхитила подписчиков снимком в бикини. Девушка проводила начало осени на море, поэтому в ее аккаунте часто появлялись эффектные фото в пляжных комплектах. Фолловеры отметили в комментариях ее «хищный взгляд» и сходство с американской певицей Селеной Гомес. Многие написали, что «российские спортсменки самые лучшие, а гимнастки еще и самые красивые».