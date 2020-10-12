Россияне назвали эффективный способ защиты от COVID-19

Москва, 12 октября. Больше трети россиян считают самым эффективным способом защиты от коронавируса ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

В октябрьском исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса.

«Как самый действенный способ защиты от коронавируса 36% респондентов отметили масочный режим и соблюдение социальной дистанции», — говорится в материале.

Массовую вакцинацию назвали лучшей профилактикой COVID-19 22% опрошенных. Еще 16% респондентов посчитали эффективным введение режима самоизоляции и пропусков, а 16% — перевод сотрудников на «удаленку».

При этом 21% россиян высказался, что никаких мер защиты от вируса вводить не нужно.

«В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что для борьбы с распространением коронавируса необходимо закрыть границы страны, а также отмечали эффективность всех мер сразу», — говорится в материале.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира, пишет РИАМО. На сегодняшний день в России выявлено свыше 1,2 млн случаев коронавируса. Более миллиона пациентов выздоровели, свыше 22 тысяч скончались, указало «Утро.ру».