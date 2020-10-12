На Украине объяснили, зачем Зеленский лишил Донбасс права голоса

Президент Украины Владимир Зеленский идет по стопам бывшего главы государства Петра Порошенко и вынужден выдумывать способы ограничения избирательных прав протестного электората. Об этом ФАН заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Отмена выборов в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал решение Киева об отмене местных выборов на территории Донбасса.

Он напомнил, что у жителей Донецкой и Луганской областей (территории находятся под контролем Киева) было право голосовать на президентских выборах при предыдущем главе государства Петре Порошенко, а также на последнем голосовании в парламент. Поэтому депутат выразил недоумение из-за запрета на проведение местных выборов в этой части Украины.

«Что ухудшилось в жизни нашей страны за год, что теперь людям голосовать нельзя? Потому что они настроены против Зеленского? До этого докатился этот народный президент? Понимаете, стыдно и горько», — отметил Рабинович.

Лишение права голоса

Как отметил Евгений Голышкин, последние шесть лет украинское политическое руководство стремится построить «национальное государство». Однако социологические службы не могут замолчать факта неприятия данного курса значительным процентом населения юго-восточных и центральных областей Украины.

«Через две недели должны состояться выборы в местные советы и глав городов. По данным из разных источников, партия власти не может рассчитывать на результат годичной давности ни в каких регионах и городах. Введение ограничения прав в культурной сфере, полицейский беспредел, продолжение войны, стремительные губительные тенденции в экономике не остались незамеченными народом», — пояснил Евгений Голышкин.

Украинский политолог напомнил, что за последние месяцы по Украине в промышленных регионах прокатилась волна забастовок и протестов. Не окрашенных в какие-то политические цвета, а носящих социальный характер — борьбу за свои экономические интересы и требования возврата заработанных средств.

«Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский идет по стопам Порошенко и вынужден выдумывать способы ограничения избирательных прав протестного электората. И тут, как и долгие годы «независимости», в первую очередь наступают на права жителей Донбасса. Подконтрольные Киеву территории лишаются избирательного права по надуманным причинам. Просто зеленая команда там воспринимается в штыки», — добавил Евгений Голышкин.

По его словам, неподконтрольная часть Донбасса остается в экономической блокаде, война лишь эпизодически утихает. При этом каких-то видимых действий со стороны Киева по примирению и интеграции региона в украинское политическое поле на правах особого статуса в соответствии Минским соглашениям и близко не видно.

«Таким образом Зеленский показывает, что является марионеткой в руках внешних сил, заинтересованных в продолжении войны и сохранении перманентного очага напряженности в центре Европы, в сфере влияния России», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.