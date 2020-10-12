Эдмон Марукян: Украине и Грузии еще аукнется предательство Армении

Лидер оппозиционной партии «Просвещенная Армения», депутат Национального собрания страны Эдмон Марукян рассказал специальному корреспонденту ФАН о важнейших аспектах политической жизни страны. Отдельное внимание политик уделил отношениям Еревана с Украиной и Грузией, которым, по его мнение, еще аукнется предательство Армении.

Армения и ОДКБ

— Эдмон, несколько лет назад вы придерживались идеи выхода из ОДКБ и ЕАЭС. С того времени поменялось ли ваше мнение?

— Это неправда, потому что никогда у нас не было инициативы выйти из ОДКБ. Была инициатива начать дебаты в парламенте о выходе из ЕАЭС, из экономического союза. Мы ставили вопрос о том, что Правительство Армении неправильно использует возможности ЕАЭС. Поэтому я не понимаю, откуда в российских СМИ появилась информация насчет ОДКБ. Такого никогда не было. Я вообще не помню такой парламентской силы, которая в Армении лоббировала бы выход из ОДКБ.

— Но есть же у вас в Армении радикальные националистические силы?

— Есть. Но они в парламенте никогда не были представлены. Я уже восемь лет в парламенте, и у нас такой силы не было, и такой инициативы не было никогда.

Были дебаты об экономическом союзе. У нас была возможность подписать открытый экономический договор с Евросоюзом, и были дебаты, насколько эффективен ЕАЭС и возможно ли находиться в ЕАЭС и одновременно подписать открытый экономический договор с Евросоюзом. Выяснилось, что такое невозможно, и мы остались в ЕАЭС.

Но у меня много вопросов было и остается к ЕАЭС. Например — армянские водители не могут работать в России с армянскими водительскими правами. Почему граждане России могут использовать свои права в Армении, а граждане Армении в России не могут? Казахские водительские права можно использовать в России, а армянские — нет. А почему? Вот такие вопросы мы поднимаем — это только один из примеров.

Очень много вопросов о торговле, о свободном передвижении. Уж если мы находимся в одном союзе. Я, например, написал письмо в Совет Федерации и Госдуму о несогласии с закрытием границ во время эпидемии коронавируса. Мы в союзе или нет? Кстати, такой же вопрос встает и в Евросоюзе — какой там у них союз?

До сих пор российская граница закрыта для Армении, хотя мы свою открыли в одностороннем порядке. До сих пор наши люди не могут поехать в Россию, и таких вопросов много. Мы должны работать для того, чтобы у нас были эффективные механизмы управления в ЕАЭС.

Армения и Сорос

— В России часто встречается утверждение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ввел в свое правительство много людей, которые сотрудничают с американским финансистом Джорджем Соросом. Что вы можете сказать о такой кадровой политике?

— Что касается чиновников, которые раньше работали в различных неправительственных организациях, то тут очень много манипулятивной информации. Но если говорить насчет кадровой политики, то тут мы, я думаю, занимаем первое место по критике правительства. У нас очень плохая кадровая политика в стране после революции. И раньше-то была не очень хорошая, а после революции — я даже не знаю, что тут сказать.

— Это касается уровня профессионализма?

— Понимаете, люди без опыта, без понятий о том, что и как они должны делать, — такие кадровые назначения были. Вот поэтому всего три месяца работал директор Службы национальной безопасности Армении. Это не кадровая политика, если в течение двух лет у нас поменялось три директора Службы национальной безопасности. Я не думаю, что это хорошая кадровая политика.

Армения в кольце недругов

— Почему Грузия и Украина в нагорнокарабахском конфликте заняли проазербайджанскую позицию?

— Это очень плохо. Я это очень болезненно воспринимаю. Насчет Украины у меня вопросов нет, потому что Армения всегда голосует вместе с Россией в международных организациях. Например, когда Украина предлагает свои резолюции в Генассамблее ООН. Армения проголосовала — я сам лично проголосовал в Совете Европы — за то, чтобы российская делегация вернулась в ПАСЕ, а это был откровенно антиукраинский акт. Нашему премьер-министру в ПАСЕ задавали вопрос по поводу принадлежности Крыма, и он ответил не так, как хотелось бы украинским делегатам. И поэтому понятно, почему Украина так себя ведет.

А насчет Грузии у меня очень много вопросов. Понимаете, с первого дня конфликта у Грузии было три варианта поведения. Вариант первый — оставаться с братским христианским народом Армении. Второй вариант — быть абсолютно нейтральными. Не пускать через свою территорию ни наши вооружения, ни азербайджанские — это было бы понятно.

А что они делают? Они не пропускают армянское вооружение, которое идет из России, но пропускают азербайджанское вооружение, которое идет из Израиля и других стран. Я думаю, что армянский народ это не забудет. Так просто это не забудет. Мы братские народы, и такое поведение просто непонятно.

Справка из Википедии:

Эдмон Грачикович Марукян (арм. Էդմոն Հրաչիկի Մարուքյան, родился 13 января 1981-го, Кировакан, Армянская ССР, СССР) — армянский адвокат, политик, один из основателей партии «Просвещенная Армения» и блока «Елк» («Исход»).

Выступает за выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ, является сторонником четкого соблюдения всех прав и свобод человека. Призывает к повышению уровня сотрудничества с НАТО и ЕС, вплоть до вступления в эти организации. Тем не менее Марукян надеется, что проевропейская политика не навредит отношениям с Россией.