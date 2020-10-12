Подавляющее активность COVID-19 вещество нашли в черном перце

Нью-Дели, 12 октября. Специалисты из департамента физики Индийского технологического института нашли в черном перце вещество, способное подавить активность COVID-19. Свои выводы они опубликовали в научном журнале Taylor & Francis Online.

Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с коронавирусом. При помощи метода компьютерного моделирования они выяснили, что все эти вещества так или иначе связываются с SARS-CoV-2, однако активнее всего себя проявляет пиперин.

Учеными давно доказано, что этот биологический компонент черного перца не только придает ему острый вкус, но также предотвращает воспаление и окислительный стресс.

Российские ученые в разговоре с «Известиями» подтвердили, что гипотеза может сработать не только в компьютерной модели, но и в реальности. Однако требуются реальные эксперименты.

Директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова напомнила о способности перца повышать иммунитет. При этом специя вредна людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, гипертонией и аллергией. Кроме того, ее не рекомендуют давать детям до пяти лет.

Ранее заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10-20 дней. Она отметила, что граждане стали более дисциплинированными в вопросе соблюдения мер профилактики.

«Ридус» тем временем назвал пять продуктов для силы и выносливости. Достаточное количество витаминов для укрепления костей, суставов и связок могут дать арбуз, лосось, вишня, горький шоколад и свекла.