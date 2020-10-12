Названы продукты, которые ускоряют старение кожи

Москва, 12 октября. Эксперты турецкого издания Sabah перечислили продукты, которые ускоряют старение организма.

Как считают специалисты, потребление сахара может привести к повреждению липидов и белков в организме. Это приведет к появлению морщин и потере упругости кожи.

Фастфуд, жареная жирная пища, маргарин, консервы содержат трансжиры, которые не только увеличивают риск развития сердечных заболеваний, но и наносят вред кровеносной системе. Это тоже замедляет кровоток кожи и вызывает преждевременное старение.

Также стоит бороться с обезвоживанием. Задержку жидкости в организме вызывают соль, кофе и переработанное мясо, то есть сосиски и колбаса.

Потребление жареного картофеля также может ударить по состоянию кожи. Отмечается, что в корнеплоде содержится огромное количество сахара, и картофель повреждает клетки кожи.

Пряная пища также оказывает влияние на кровеносную систему. Она расширяет сосуды, что приводит к возрастным изменениям кожи. Также кожу старит потребление приготовленного на углях мяса.