Жители Карпинска рассказали о мальчике, который спас жившую в шкафу сестру

Карпинск, 12 октября. Жители Карпинска рассказали о 13-летнем мальчике, который спас от голодной смерти сестру, полгода жившую в шкафу. Подробностями они поделились с «Московским комсомольцем».

Ранее в ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что 37-летняя жительница Карпинска родила третьего ребенка и спрятала его в шкафу. Во время беременности она не стояла на учете и рожала в домашних условиях. Своим знакомым женщина сказала, что новорожденная девочка умерла. Истощенного ребенка обнаружили ее подруги.

Жительница Карпинска воспитывала также сына и трехлетнюю дочь. Как рассказала знакомая этой семьи, новорожденной малышке удалось выжить благодаря брату. Подросток вычитал в Интернете, как кормить грудничков, стал менять сестре подгузники и давать воду.

«Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке», — объяснила женщина.

Другая собеседница издания уточнила, что мальчик добрый и послушный, учился в школе на «отлично». Сестру он кормил без разрешения матери и очень боялся ее гнева.

Но вот в школе у подростка были проблемы. По словам родителей, его травят старшеклассники, доводят до слез.

В настоящее время дети, по всей видимости, находятся у родственников. А их мать — на обследовании в психиатрической больнице.

Напомним, что в отношении жительницы Урала возбудили уголовное дело. Знакомые рассказали, что она выглядела абсолютно нормальной, росла в благополучной семье, но недавно пережила разрыв отношений с мужем.

У шестимесячной девочки диагностирована дистрофия третьей степени, развившаяся на фоне длительного голодания. Она находится в реанимации. В свои полгода весит всего три килограмма 100 граммов.