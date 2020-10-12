Рахмон получил 90,9% голосов на выборах главы Таджикистана

Душанбе, 12 октября. На выборах президента Таджикистана Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов избирателей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам страны Бахтиера Худоерзоду.

«Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92% голосов», — говорится в сообщении ЦИК.

Явка на выборах главы государства составил 85,39%.

Рахмон является третьим президентом Республики Таджикистан. Он уже руководил страной с 27 ноября 1992 года в должности председателя Верховного Совета Республики. С 16 ноября 1994 года в должности президента. Позже был назначен главой правящей в парламенте Таджикистана левоцентристской Народно-демократической партии Таджикистана.

В 1999 году Рахмон был выбран зампредседателя Генассамблеи ООН на один срок.