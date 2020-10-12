Политолог Корнилов объяснил, чем грозит Западу «пояс пожаров» вокруг России

Москва, 12 октября. Политолог Владимир Корнилов предупредил в эфире YouTube-канала «Голос Правды» о поясе пожаров вокруг России, который создают западные страны. Он считает, что Москва может прибегнуть к решительным действиям, как в Крыму в 2014 году и на Кавказе в 2008 году.

Западные структуры целенаправленно провоцируют и создают очаги нестабильности на постсоветском пространстве, таким образом формируя вокруг России «пояс пожаров», считает политолог. Все указывает на то, что Украины Западу было мало, и он взялся за Белоруссию и Киргизию, где проходят массовые протесты.

Однако такая активности, как считает Корнилов, расширяет горизонты для ответа России на подобного рода действия западных структур.

«Что ж, у России появляется выбор дополнительных методов. Ах, так? Раз вам можно действовать таким образом в Белоруссии или еще где-то, ну, значит не обижайтесь, значит наши дипломаты, пусть они станутся более дипломатичными, просто отойдут на задний план», — сказал Корнилов.

Напомним, сейчас в Киргизии и Белоруссии проходят протестные акции. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в беспорядках в республике заинтересованы западные силы.