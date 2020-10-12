Назван предельный срок жизни смартфонов

Москва, 12 октября. Из-за ограниченного ресурса аккумуляторной батареи, смартфоны следует менять не реже, чем раз в три года. Об этом радио Sputnik рассказал руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Специалист отмечает, что в среднем пользователь меняет смартфон раз в три года, однако в последнее время этот срок увеличивается. Причина этого заключается в похожести современных гаджетов и их функциональности. В настоящее время смартфоны по длине «цикла replacement» устанавливают рекорд и приближаются к бытовой технике, которая обычно обновляется исключительно из-за поломки.

«Покупатели перестали обращать внимание на характеристики и дизайн. Для них все стало одинаковым. Они дольше пользуются старым смартфоном, их сложнее заставить купить новый», — считает специалист.

При этом срок в три года является весьма продолжительным для современных гаджетов. По истечению этого времени у телефона уже наблюдается значительное снижение ресурсоемкости батареи, поскольку устройства на это не рассчитаны.

Ранее эксперт рассказал о факторах, которые могут послужить поводом для смены SIM-карты. Так, внимание на нее стоит обратить, если вы заметили значительное ухудшение связи, нехватку лимита контактов или отсутствие технологии 4G.