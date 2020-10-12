Лиза Галкина поразила своим модным нарядом на вечеринке у дочери Николаева

Москва, 12 октября. Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза покорила интернет-пользователей модным нарядом, который она выбрала для вечеринки в честь дня рождения дочери Игоря Николаева. Кадры с праздника опубликовала в своем профиле в Instagram супруга композитора Юлия Проскурякова.

Для дочери Николаева, которой исполнилось пять лет, устроили настоящий детский праздник. Гостей в загородном доме развлекали мультяшные аниматоры, дети веселились и играли. Среди гостей были дети Галкина и Пугачевой — Гарри и Лиза.

В социальной сети активно обсуждается «лук», выбранной дочерью Примадонны. Многие отметили, что Лиза следует законам моды — на ней были клетчатые брюки-трубы, блестяще-серебристый бомбер и черная шапка.

Гарри выбрал спортивный стиль. На сделанном на улице фото мальчик стоит в сером спортивном костюме, черной куртке-жилетке. Так же как и сестра он выбрал черный головной убор.

Юморист Максим Галкин регулярно балует поклонников кадрами со своими детьми. Поведение Лизы и Гарри умиляет фанатов супружеской пары. Многие фолловеры приходят в восторг от Лизы, которая может без всякого стеснения станцевать, показать свои знания французского языка, а также научить папу йоге.