В Госдуме предложили оборудовать палаты тяжелобольных пациентов камерами

Москва, 12 октября. Больничные палаты тяжелобольных пациентов и инвалидов необходимо оснастить камерами видеонаблюдения и специальными кнопками вызова врача. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Иван Сухарев, сообщает телеканал RT.

С соответствующим письмом Сухарев обратился к главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Депутат напомнил, что из-за отсутствия данного оборудования возникали случаи, когда медперсонал не успевал оказать необходимую помощь.

В связи с этим он просит Мурашко рассмотреть возможность установки кнопки вызова медперсонала и камер в больницах, клиниках, госпиталях и медицинских центрах.

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