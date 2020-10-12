Экс-девушка Тимати заинтриговала подписчиков гигантским букетом роз

Москва, 12 октября. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова заинтриговала поклонников в Instagram фотографией с гигантскими розами. Некоторые не исключили, что букет от нового «холостяка».

На кадрах блогер позирует в своей квартире с букетом роз с длинной ножкой. Звезда подписала кадр: «Милый дом».

Поклонники были озадачены, что за таинственный поклонник дарит модели огромные розы. Некоторые подошли к этому вопросу с юмором, напомнив, что новым героем популярного шоу «Холостяк» стал Тимати, который недавно расстался с Анастасией Решетовой.

«Роза от холостяка? Концерт начинается», — написала viktoriyastory.

Однако сообщения о букете, якобы подаренном Тимати, вызвало раздражение у некоторых фанатов. Они отметили, что у хип-хоп-исполнителя новая жизнь.

«Боже… Люди, которые шутят про Тимати и розы от «холостяка», вы серьезно? Шесть лет уже прошло, можно и успокоиться, Алена как женщина Тимуру давно не интересна, смиритесь наконец, у каждого давно своя личная жизнь», — добавила etotochnonesudba.