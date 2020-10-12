Доктор Рошаль недоволен поведением россиян в условиях пандемии

Москва, 12 октября. Рост числа граждан, инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19, говорит о том, что россияне любят жить на авось, по принципу «случится с кем-то, но не со мной». Такое мнение в интервью Kp.ru высказал президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль.

Врач признался, что реакция россиян на пандемию вызвала у него недоумение. Несмотря на опасность, граждане все равно продолжают собираться в крупных компаниях, не используя средства индивидуальной защиты.

«И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого! Если не носить месяц одну и ту же маску, вы будете сохранять жизнь своим близким. И не только близким. И себе тоже», — сказал Рошаль.

Он обратил внимание, что кроме ношения масок важно соблюдать социальную дистанцию. Дело в том, что при эпидемии человек должен не только заботится о своей безопасности, но и о безопасности окружающих.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций исследовательского центра им. Гамалеи Виктор Зуев предложил стимулировать «санитарную культуру» россиян штрафами.