Лобода впервые показала поклонникам лицо младшей дочери

Москва, 12 октября. Украинская певица Светлана Лобода является матерью двух дочерей. Младшей из них — Тильде — всего два года. Недавно исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию девочки, впервые показав подписчикам лицо ребенка.

Стоит отметить, что на снимке большую часть лица ребенка скрывают солнцезащитные очки. Девочка и мама позируют на фоне колонны. Двухлетняя Тильда одета в сарафан, а ее мама в откровенное сетчатое платье. В подписи под снимком Лобода призналась в любви к своим детям.

«Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку», — написала певица.

В комментариях под снимком подписчики начали активно обсуждать внешность девочки и пытаться понять, похожа ли она на вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдельмана. Многие считают, что он является биологическим отцом Тильды.

«Сейчас по-любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тилля», «Как быстро растут чужие дети!», «Кукольная девочка», «Мамина копия!», «Тильда с Евой очень похожи. Хоть и видно часть лица малышки, но черты, как у старшей дочери», «А мне кажется, все-таки похожа на Тилля, но и мамино есть, безусловно», — пишут поклонники исполнительницы.

В Сети уже давно ходят слухи о романе между Лободой и Линдеманном. Эти разговоры подпитывали сами артисты, а вскоре украинская певица даже снялась в клипе стороннего проекта немецкого музыканта Lindemann.

Однако украинская звезда не намерена останавливаться и уверенно использует любой момент, чтобы привлечь к себе внимание. Так, например, в марте она сфотографировалась в шубе вокалиста Rammstein.