Назван срок выхода России на плато по заболеваемости COVID-19

Москва, 12 октября. Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в течение следующих 10-20 дней, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала специалист.

Она считает, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики. Кроме того, по словам Пшеничной, часть граждан, которые работают в офисах, переведена на дистанционный формат, а школьники отправились на дополнительные каникулы.

Специалист добавила, что меры должны замедлить темпы прироста новых случаев коронавируса, но результат будет заметным не сразу, поскольку у COVID-19 длительный инкубационный период. Должно пройти минимум полтора инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, указала Пшеничная.

За последние сутки в России было выявлено 13 634 случая коронавируса. Этот показатель превышает майский пик заболеваемости, напомнил «Мир 24».

Как пишет «Утро.ру», всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Выздоровели более миллиона пациентов, скончались свыше 22 тысячи человек.