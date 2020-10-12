Россиянам рассказали, как правильно использовать антисептик

Москва, 12 октября. Врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова рассказала ТАСС, как правильно использовать антисептик.

Кожные антисептики обладают защитным антимикробным действием на протяжении разного времени. Некоторые действуют до трех часов, некоторые больше, отметила специалист. По ее словам, ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в которой рассказывается об эффективных методах обработки рук против бактерий и вирусов.

Квасова отметила, что для эффективной обработки рук необходимо нанести на кожу 3-5 мл антисептика и втирать для полного высыхания средства, сообщила «Вечерняя Москва».

«Использовать антисептик необходимо в общественных местах перед и после контакта — касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами», — указала врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирусную инфекцию. Она напомнила, что вирус держится на любых поверхностях до 48 часов, пишет «ФедералПресс».