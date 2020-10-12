Гаспарян объяснил попытки США обвинить СССР в бомбардировке Хиросимы

Москва, 12 октября. США в последнее время часто совершает попытки переписать мировую историю, уничтожив правду о вкладе СССР в победу во Второй Мировой войне. Однако такой подход к историческим событиям не является чем-то новым и был сформирован достаточно давно. Об этом в беседе с изданием «НьюИнформ» рассказал журналист Армен Гаспарян.

«Я в этом новости не вижу, это все было и вбивалось в головы последние 30 лет, и этому даже никто не сопротивлялся. А теперь все заголосили! К чему теперь стонать? Это вопрос надо задать сначала к советскому руководству, потом к демократам 90-х годов», — считает журналист.

Он отметил, что убежденность японцев в вине СССР за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки взращивалась давно. В качестве аргумента он привел данные опроса общественного мнения, который проводился в 2012-13 годах. Тогда 70% школьников оказались убеждены в том, что бомбы были сброшены на японские города по приказу Сталина.

«Это абсолютно нормальная практика по всему миру. Если вы откроете румынские учебники, вы узнаете, что Румыния выиграла Вторую мировую войну при помощи Соединенных Штатов. А те дураки, которые у нас только сейчас прозрели, я не знаю, что с этим делать», — сказал Гаспарян.

Он также обратил внимание, что сразу после Второй Мировой войны на территории Японии находилась американская база. Для того чтобы оправдать ее существование, в головы местному населению начали «вдалбливать» про кровожадный Советский Союз, уверен журналист.