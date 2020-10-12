Озвучены затраты на индексацию выплат работающим пенсионерам

Москва, 12 октября. Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в России обойдется на первом этапе в 200 млрд рублей, пишут «Известия».

На минувшей неделе президент России Владимир Путин поручил Кабмину рассмотреть вопрос о возобновлении индексации пенсий тем россиянам, которые получили право на заслуженный отдых, но продолжают трудиться. Пенсии работающих пенсионеров в России не повышаются с 2016 года из-за дефицита Пенсионного фонда России, компенсирующегося за счет средств федерального бюджета. Глава государства распорядился проработать вопрос о ликвидации социальной несправедливости. Эксперты отмечают, что велики шансы на положительное решение вопроса.

«Это уменьшит социальное напряжение, будет актуально в связи с грядущими выборами в Госдуму, а также повысит статус поправок в основной закон. Но все упирается в дополнительные расходы бюджета. Думаю, Минфину будет поручено изыскать средства на возобновление индексации», — считает политолог Дмитрий Фетисов.

По оценкам «Эксперт РА», возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам обойдется бюджету примерно в 200 млрд рублей. Но этот шаг может привести и к увеличению поступления взносов в ПФР от работников.

«При возобновлении индексации часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. С одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР», — отметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Специалисты считают, что решение о возобновлении индексации во многом будет зависеть от экономической ситуации, на которую сегодня воздействует пандемия коронавируса.