Кушанашвили рассказал о своих восьми детях от разных женщин

Москва, 12 октября. Телеведущий Отар Кушанашвили — один из самых многодетных мужчин российской журналистики. У него восемь детей от разных женщин. В разговоре с «Собеседником» шоумен рассказал подробности из своей личной жизни.

Телеведущий рассказывает о детях с теплотой, однако общаться со всеми у него не получается — мешают обиды экс-возлюбленных.

«У меня дети появляются чаще, чем я моргаю», — шутит 50-летний Кушанашвили.

Его старшей дочери Дарико уже исполнилось 24 года. Но последние шесть лет она не общается со звездным отцом.

«Она держится на дистанции. Почему — не знаю, у нас не было разговора», — говорит шоумен.

Также у Кушанашвили есть дочь Арина и сыновья-близнецы Георгий и Николас, которых, по его словам, родила предпринимательница Ольга Курочкина. Мальчики живут в Киеве, и отец часто с ними созванивается.

Несмотря на свою любвеобильность, Кушанашвили был в официальном браке всего один раз. Он был женат на Марии, которая родила ему сына Федора. Однако с сыном Отар не видится из-за сложных отношений с экс-супругой. В Ростове-на-Дону проживает еще одна дочь телеведущего — Элина. От нынешней избранницы у Кушанашвили есть 10-летний сын Даниил.

«Этот самый красивый в мире кашалотик по имени Данька только кажется простодушным — просто душка!» — делится счастливый отец.

По словам шоумена, его младший сын растет талантливым человеком. Даниил даже успел сняться в «Ералаше».

«Он красив и обаятелен, как Эрос Рамазотти, Гэри Барлоу и Кушанашвили-старший, вместе взятые», — говорит телеведущий.

Ранее Отар Кушанашвили ответил артистам, которые обвиняют певицу Аллу Пугачеву в разрушении своей карьеры. По его мнению, если бы в подобных рассказах была хоть толика правды, то все силы и ресурсы Пугачевой следовало направить на устранение артистов большего масштаба, например, Софии Ротару.