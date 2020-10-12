В России создадут ядерный буксир для полета к другим планетам

Москва, 12 октября. В России готовится к разработке космический ядерный буксир, который будет использоваться для полетов к другим планетам Солнечной системы. Согласно материалам «Роскосмоса» на сайте госзакупок «РосТендер», на это будет выделено более 4 млрд рублей.

По информации с сайта, соответствующая сумма будет рассчитана на разработку аванпроекта по созданию космического комплекса с транспортно-энергетическим модулем. Основой его станет ядерная установка в рамках опытно-конструкторской работы «Нуклон».

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказывал об активной работе над данным проектом. На данный момент специалисты разрабатывают транспортно-энергетический модуль на основе ядерной установки мегаваттного класса. Специальный технический комплекс для подготовки спутников с данным модулем будет построен на космодроме «Восточный» к 2030 году.

В начале августа ракетно-космическая корпорация «Энергия» начала подготовку российских космонавтов для рекордно быстрого полета на Международную космическую станцию. На сегодняшний день самой быстрой схемой пилотируемого пролета к МКС является четырехвитковая, которая занимает примерно шесть часов. Специалисты «Энергии» работают над тем, чтобы корабль совершил всего два витка по орбите и через три часа после взлета состыковался со станцией.